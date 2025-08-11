INCENDI L’AQUILA: BIONDI, “GRAZIE A VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI”

L’AQUILA – “A nome dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile regionale e ai volontari che, con impegno e professionalità, hanno operato per domare gli incendi che hanno interessato oggi il comune e la provincia dell’Aquila”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Grazie al lavoro incessante delle squadre a terra e dei mezzi aerei, sono stati risolti gli incendi nelle località di Vasche del Vento e Sant’Elia, mentre – continua il sindaco Biondi – dal primo pomeriggio di oggi un incendio si è sviluppato nell’abitato di Menzano di Preturo, richiedendo l’intervento immediato del direttore delle operazioni di spegnimento, delle squadre a terra e di due elicotteri COCIS dei Vigili del Fuoco per fronteggiare la situazione su una superficie boscata. Ho seguito le operazioni, mantenendo un costante contatto con chi era sul posto per essere aggiornato in tempo reale sull’evolversi della situazione”.

“Ribadiamo con forza l’importanza di mantenere alta la prudenza, soprattutto in queste giornate caratterizzate da alte temperature ed elevato rischio incendi. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi avvistamento di incendio boschivo al Numero Unico per le Emergenze, 112, per consentire un intervento rapido e coordinato. La sicurezza del territorio è un obiettivo condiviso che si raggiunge con la collaborazione di tutte e tutti. Ancora grazie a chi oggi ha lavorato senza sosta per proteggere il nostro ambiente e le nostre comunità”, conclude il primo cittadino.