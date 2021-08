INCENDI MOLISE, ROGO A CAMPOMARINO: 500 SFOLLATI, CASE INVASE DAL FUMO

CAMPOMARINO – Sono 500 gli sfollati a Campomarino Lido, in Molise, a causa di un vasto incendio di vegetazione divampato oggi pomeriggio.

I focolai hanno lambito l’abitato creando problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno preferito lasciare le case invase dal fumo. Stop al transito degli automobilisti sulla Ss 16 per circa 2 ore mezzo e dei treni da Pescara.

La Ss 16 in zona Campomarino è stata riaperta in serata ma la circolazione è tuttora rallentata.

Proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Termoli, Santacroce di Magliano e Campobasso. Squadre sono arrivate anche da San Severo (Foggia).

Due i canadair in azione per tutto il pomeriggio per bloccare il fronte del fuoco. Gran lavoro dei vigili del fuoco riusciti ad evitare l’incendio del distributore “Tamoil” anch’esso lambito dai focolai.