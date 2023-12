INCENDI NEI PRESSI DELL’A14: TRAFFICO BLOCCATO E DISAGI NEL TRATTO MERIDIONALE MARCHE

ANCONA – E’ un’altra giornata di gravi disagi alla circolazione nel tratto dell’Autostrada A14 che attraversa la provincia di Ascoli Piceno per una serie di incendi. Dalle 12 un violento rogo alimentato dal vento caldo in contrada Santa Lucia a San Benedetto del Tronto, ha indirizzato fumo lungo l’autostrada con gravi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 9 unità e l’ausilio di un elicottero.

Le fiamme stanno anche lambendo alcune abitazioni. Il rogo era sviluppato su tre punti, all’esterno del sedime autostradale; il più ampio è quello centrale. La situazione è miglioramento, ma contestualmente nello stesso tratto autostradale si sono incendiate due auto, per cause comunque indipendenti dal rogo in contrada Santa Lucia.

Una si era fermata nella corsia di emergenza in direzione sud poco prima del casello di Porto d’Ascoli. Sul posto per fronteggiare la nuova emergenza una squadra anche dal presidio dei vigili del fuoco di Arquata del Tronto.

Nel frattempo si sono fermati 7 km di coda, auto ferme a bordo strada con scene di bambini che giocano a pallone, pranzi improvvisati per ingannare il tempo vista la lunga attesa per la riapertura al traffico che sta subendo da ore pesanti ripercussioni. Consigliata in direzione sud l’uscita al casello di Grottammare, col traffico che si è riversato lungo la Ss16 Adriatica anche questa completamente intasata.