INCENDI: NEL PESCARESE A FUOCO UN TETTO DI LEGNO, NESSUN FERITO

PESCARA – I vigili del fuoco di Pescara hanno domato un incendio in via Fonte Marana Cerratina di Pianella. Ad andare a fuoco, alle 8 di questa mattina, il tetto in legno di un edificio.

Con l’ausilio dell’autoscala, si è evitato il propagarsi delle fiamme agli appartamenti adiacenti, ma l’intervento si è protratto fino al pomeriggio per consentire un controllo minuzioso di ciò che rimaneva del tetto e la messa in sicurezza dell’appartamento interessato dall’incendio. Nessun ferito né intossicati.