PESCARA – Nuovo incendio, stamattina, a Città Sant’Angelo. Dopo quello di ieri in via Ranalli, stamani, poco dopo le 9, un nuovo rogo è divampato in via Borsellino, gettando nell’allerta l’aria di Fonte Umano e la Lungofino.

In meno di due ore, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme ora stanno procedendo a mettere in sicurezza la zona.