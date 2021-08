INCENDI ORTONA, SINDACO: “ORA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO MA DANNI INCALCOLABILI”

ORTONA – “Situazione al momento sotto controllo, l’incendio divampato questa mattina è stato contenuto grazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, le operazioni sono andate avanti anche il pomeriggio”.

Lo spiega ad AbruzzoWeb il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, il comune più colpito dagli incendi lungo la costa dei trabocchi. Ieri i roghi hanno interessato diverse contrade e questa mattina ha destato apprensione un incendio di sterpaglie ripreso in contrada Peticcio, a ridosso del deposito Eni, dove hanno lavorato fino al pomeriggio quattro squadre dei Vigili del fuoco ed un elicottero. Alle operazioni ha assistito il prefetto di Chieti, Armando Forgione. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme raggiungessero il deposito dell’Eni.

“La Riserva dell’Acquabella è completamente distrutta, ettari di bosco sono andati in fumo, non sappiamo ancora quantificare i danni”, dice il primo cittadino tracciando un primissimo bilancio.

Fortunatamente, almeno ad Ortona, non si sono registrati feriti.

La notte scorsa alcuni abitanti hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni, chi non ha trovato sistemazione presso parenti o amici, è stato sistemato nel centro allestito dal Coc: “Le fiamme sono arrivate anche vicino alle case, è stato necessario evacuare due palazzine, per un totale di un centinaio di persone, 48 sono state ospitate nel campo allestito dalla croce rossa”.

Danni incalcolabili, una ferita profonda ma anche tanta forza e solidarietà: “Importantissima la collaborazione dei cittadini, che sono scesi in strada ad aiutare vigili del fuoco e soccorritori, con autobotti e piccoli serbatoi, grazie al loro intervento abbiamo sicuramente limitato i danni”, racconta Castiglione.

Rientrato anche l’allarme al canile, che ieri è stato evacuato e, anche in questo caso, tanta la solidarietà degli abruzzesi che hanno risposto in massa all’appello dei gestori della struttura che chiedevano urgentemente stalli per i cani.

I Vigili del Fuoco questa mattina hanno bonificato le aree già colpite dai roghi fra le quali quella del cimitero canadese, mentre il Comune ha ringraziato i tanti residenti e cittadini delle contrade di Villa Grande, San Donato, Acquabella, Santa Lucia Ciampino, Torre de Pittis che ieri immediatamente hanno creato catene umane per spegnere gli incendi, mettendo a disposizione mezzi agricoli, secchi, tubi, acqua, ed alcune aziende locali.