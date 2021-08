INCENDI PESCARA: VERTICE IN PREFETTURA, RINFORZATO CONTROLLO SUL TERRITORIO

PESCARA – Nella mattinata odierna il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha presieduto una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il questore Liguori, il Col. La Rocca del Comando provinciale dei Carabinieri, il Col. Miseri della Guardia di Finanza, il comandante Palestini della Polizia locale.

Nel corso della riunione è stato condiviso un ulteriore potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio provinciale con riferimento al fenomeno degli incendi boschivi.

Il prefetto Di Vincenzo ringrazia tutte le Componenti del Centro di Coordinamento Soccorsi attivo in prefettura sin dalle 15 di ieri, per la tempestività degli interventi che hanno consentito di mettere in salvo le persone ed evitare, in una situazione particolarmente complessa, danni ancor più’ gravi.

Un pensiero particolare agli 8 appartenenti alla Polizia di Stato e 6 Carabinieri che hanno fatto ricorso alle cure sanitarie per intossicazione da fumo.