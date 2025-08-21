INCENDI: PIOGGIA OFFRE TREGUA, FIAMME SOLO IN BOSCAGLIA TRA VASTO E SAN SALVO

CHIETI – Le condizioni meteo particolarmente piovose che hanno interessato parte del territorio regionale nella giornata odierna, hanno consentito una tregua agli incendi boschivi.
Tuttavia al momento è attivo un solo incendio tra i comuni di Vasto e San Salvo, in contrada Piano di Marco.
In quest’area sta bruciando una boscaglia in un vallone che richiede l’intervento a terra di due squadre dei Vigili del Fuoco e di cinque squadre della Protezione Civile.
Considerata la vicinanza di abitazioni civili potenzialmente minacciate dalle fiamme, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco.
La Soup ricorda che in caso di incendi o in presenza di colonne di fumo provenienti da aree boscate, è fortemente sconsigliata qualsiasi azione individuale volta all’isolamento del fuoco.
L’azione più urgente e corretta resta quella di avvertire tempestivamente la Protezione Civile, contattando i numeri di emergenza 112 o la Sala Operativa, così da consentire un intervento immediato nelle fasi iniziali del rogo.
- INCENDI: PIOGGIA OFFRE TREGUA, FIAMME SOLO IN BOSCAGLIA TRA VASTO E SAN SALVOCHIETI - Le condizioni meteo particolarmente piovose che hanno interessato parte del territorio regionale nella giornata odierna, hanno consentito una...