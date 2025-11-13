INCENDI PROGETTO CASE BAZZANO: L’AQUILA CORAGGIOSA, “MAGGIORANZA VENGA AD INCONTRARE I RESIDENTI” 

L’AQUILA – “Nella notte tra l’11 e il 12 novembre un nuovo incendio ha colpito il Progetto Case di Bazzano. Una situazione sempre più critica che va avanti ormai da troppi mesi e che sta generando non poca preoccupazione tra le cittadine ed i cittadini della zona. Questa volta, infatti, a differenza degli incendi precedenti, il fuoco ha raggiunto palazzine ancora abitate, danneggiando alcune auto ed arrivando a pochi metri dagli appartamenti”.

Così, in una nota, il gruppo consiliare di opposizione L’Aquila Coraggiosa.

“Ad intervenire sulla vicenda è stato questa volta il consigliere di maggioranza Fabio Frullo, che in un comunicato oltre ad esprimere ‘sostegno e vicinanza’ ai residenti, si rende disponibile a ‘collaborare con le autorità competenti e con le realtà del territorio per offrire anche un supporto psicologico, momenti di ascolto e strumenti di prevenzione’ per la comunità di Bazzano. Un’azione concreta che apprezziamo e supportiamo, ma che crediamo non sia sufficiente. Come è stato ribadito anche nelle scorse settimane, infatti, quanto sta avvenendo nella frazione di Bazzano è la conferma che a L’Aquila esiste una divisione profonda: quella tra una città di Serie A e una città di Serie B. Se da una parte ci sono luoghi, come il centro storico o alcune frazioni ‘privilegiate’, che sono continuamente oggetto di attenzioni e finanziamenti da parte dell’amministrazione; dall’altra ce ne sono altri – e Bazzano ne è la dimostrazione – che negli anni sono stati abbandonati a loro stessi, senza interventi di riqualificazione e senza una presenza istituzionale concreta”.

“Se, quindi, l’Amministrazione vuole davvero sostenere ed essere vicina alle cittadine ed ai cittadini di Bazzano, è il momento che si intraprendano azioni concrete contro l’abbandono della zona ed improntate ad una reale riqualificazione, materiale e sociale, del luogo. Crediamo che su questo ci sia bisogno di lavorare uniti e per questo, riprendendo le dichiarazioni di Frullo, vogliamo lanciare un’ulteriore proposta alla maggioranza cittadina: andiamo insieme al Progetto Case di Bazzano per visitare la zona ed incontrare i residenti che, tra l’altro, nelle ultime settimane si stanno spontaneamente riunendo in un comitato di quartiere”.

“Ascoltiamo le loro richieste, le problematiche ed i disagi che vivono quotidianamente e le loro proposte, per poi intraprendere un’azione congiunta nelle sedi istituzionali che abbia come unico obiettivo il miglioramento delle loro attuali condizioni. Confidiamo nel buon senso di tutte e tutti, sperando che il nostro appello venga appoggiato in maniera unanime e che presto si possano davvero intraprendere azioni concrete al riguardo”, conclude la nota.