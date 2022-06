INCENDI ROMA, SQUADRE VIGILI DEL FUOCO ANCHE DALL’ABRUZZO

ROMA – Sono diversi gli incendi segnalati nelle ultime ore tra Roma e provincia.

Complici le alte temperature e la siccità, a cui oggi si è aggiunto un vento caldo, incendi sono segnalati anche Pomezia e la via Anguillarese, in zona Osteria Nuova. In quest’ultimo caso le fiamme hanno l’ambito il centro di ricerche Enea Casaccia.

Osservato speciale è però il rogo che si è sviluppato poco dopo ora di pranzo in zona Aurelia, nei pressi del campo nomadi La Monachina: sono 35, al momento, le persone intossicate di cui due in ospedale. Esplose inoltre una 50ina di bombole.

Sono 200 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dei vari incendi.

A sostegno delle squadre della Capitale sono arrivati anche due rinforzi da Umbria, Abruzzo, Toscana e Campania.

Nel maxi-rogo che si è verificato sull’Aurelia – spiega una nota dei vigili del fuoco – le fiamme hanno lambito le abitazioni e hanno coinvolto un rimessaggio di camper, con diverse bombole di gpl esplose. Disagi nella zona provocati dal denso fumo scaturito dalla combustione.

Vigili del fuoco sul posto con due autopompe, un’autobotte e un elicottero del reparto volo di Ciampino. Incendi sono in corso anche a Nord-Ovest della città, nella zona della Casaccia, sulla Laurentina e anche a Marino