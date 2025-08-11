INCENDI SUL MONTE SALVIANO NEL VERSANTE DI CAPISTRELLO E A PESCINA, ELICOTTERI E CANADIAN IN AZIONE

L’AQUILA – in queste ore sono attivi due incendi boschivi che stanno impegnando uomini e mezzi sul territorio regionale.

Il primo incendio interessa una vasta area di oltre 50 ettari sul Monte Salviano, nel comune di Capistrello.

Per il contenimento delle fiamme sono in azione due elicotteri e un canadair, supportati da squadre a terra dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile regionale.

Il secondo incendio è attivo dal pomeriggio di ieri nel territorio del comune di Pescina, su una superficie boscata di circa 40 ettari. Sul posto opera l’elicottero regionale Lince Rossa.

A supporto dell’intervento su Pescina, alcuni agricoltori locali stanno utilizzando i propri trattori per realizzare linee tagliafuoco, movimentando la terra al fine di impedire l’espansione delle fiamme.

La Protezione Civile regionale esprime “un sentito ringraziamento va rivolto a queste persone, il cui prezioso contributo, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni di spegnimento inviato sul posto dalla Sala Operativa, sta risultando fondamentale per avere la meglio sull’incendio, e rinnova l’appello alla popolazione “a mantenere alta la prudenza, soprattutto in queste giornate caratterizzate da condizioni di elevato rischio incendi”.

