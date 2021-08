INCENDIA STERPAGLIE A MONTESILVANO, BLOCCATO DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – Stava incendiando delle sterpaglie nei pressi del Lungomare di Montesilvano (Pescara), ma è stato notato da un cittadino che ha allertato la sala operativa del 112.

È accaduto la scorsa notte: quando sono arrivati sul posto i carabinieri si sono messi all’inseguimento dello sconosciuto che, fuggito verso la battigia, è riuscito a saltare su un pedalò tentando la fuga via mare.

Con l’ausilio della guardia Costiera l’uomo è stato fermato e, dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti per il tentativo di incendio.