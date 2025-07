INCENDIO 2007 – ACCIANO RICORDA IL PILOTA ANDREA GOLFERA

ACCIANO – Ci sarà anche il Prefetto dell’Aquila Giancarlo Di Vincenzo alla cerimonia in programma domani (mercoledì 23 luglio) a partire dalle ore 18:30 nel Palazzo municipale di Acciano per ricordare Andrea Golfera, il pilota del canadair della Protezione Civile che lo stesso giorno di diciotto anni fa perse la vita nel tentativo di spegnere il fronte di un enorme incendio.

Ad annunciarlo il Sindaco Fabio Camilli che, oltre al Prefetto e ad altre autorità, ha rivolto l’invito a partecipare anche ai familiari del pilota scomparso nonché al copilota sopravvissuto Daniele Rett. “Per la comunità che rappresento”, dichiara il Sindaco Camilli, “quella del 23 luglio è una data che non si può dimenticare. Il sacrificio di Andrea Golfera viene ricordato, infatti, ogni anno e nell’occasione si rinnova il nostro legame non solo con i suoi familiari ma anche con il copilota miracolosamente sopravvissuto. Un legame sicuramente reso più forte dal conferimento nel 2022 della cittadinanza onoraria a Daniele Rett e alla memoria del comandante Golfera. Purtroppo, alla cerimonia di quest’anno non potrà partecipare Daniele ma ci saranno Barbara Randi con Gianni Golfera nonché diverse autorità e tra queste il Prefetto Di Vincenzo presente anche lo scorso anno.

“Una presenza -, conclude il Sindaco di Acciano -, che conferma la grande attenzione del Prefetto dell’Aquila per le aree interne ed in particolare per le realtà più piccole della Provincia”.

La cerimonia in programma domani inizierà con un incontro nel Salone del Consiglio comunale e terminerà con la deposizione della corona al monumento eretto a ricordo del drammatico incidente.