INCENDIO A CITTA’ SANT’ANGELO: IN CORSO BONIFICA AREA

CITTÀ SANT’ANGELO – È in atto la bonifica nella zona a ridosso del fiume Piomba nel territorio comunale di Città Sant’Angelo dove da metà mattina si era sviluppato un incendio per cause in corso di accertamento. A fuoco sterpaglie e alberi di pino nell’area ex camping dove hanno lavorato squadre dei vigili del fuoco di Pescara, del distaccamento di Montesilvano e squadre di volontari della protezione civile. Utilizzato anche un elicottero per domare il rogo. Sul posto anche il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti.