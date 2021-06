FARINDOLA – Vigili del fuoco al lavoro dal primo pomeriggio nella zona di Farindola (Pescara), in contrada Trosciano Inferiore, dove si è sviluppato un incendio. Sul posto in azione squadre del Comando provinciale di Pescara e del Distaccamento di Penne, anche con l’ausilio di un elicottero per evitare che le fiamme possano avvicinarsi ad alcune abitazioni.