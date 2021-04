L’AQUILA – Un incendio è divampato in serata, intorno alle 23, nell’Alta Valle Aterno, nel territorio comunale di Montereale (L’Aquila).

Al momento non si conoscono le origini del rogo, i vigili del fuoco stanno arrivando sul posto e, come confermato ad AbruzzoWeb dalla sala operativa, non sono stati forniti altri dettagli, neanche in merito alla zona interessata.

In aggiornamento…