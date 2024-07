RAIANO – Un incendio ha interessato un’area boscata a ridosso dell’abitato di Raiano nell’Aquilano. Coordinati dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile regionale, sul posto stanno operando 28 volontari muniti di 8 pikup allestiti per l’AIB, un Elicottero regionale, 1 s-s6 Erickson della flotta dello stato e un Canadair, oltre a due mezzi per il rifornimento idrico. Non si conoscono le cause che hanno hanno dato origine al rogo.