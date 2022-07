INCENDIO A ROMA: “BOATI ED ESPLOSIONI”, FIAMME VICINO PARCO CENTOCELLE, NUBE NERA IN DIVERSE ZONE

ROMA – Sta interessando vari autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti, il maxincendio divampato oggi nel quadrante est di Roma.

In base a quanto riferiscono i vigili del fuoco il rogo è partito intorno alle 16.50 all’altezza di via Casilina. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando mezzi e autobotti.

Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle “esplosioni” provenire dal vasto incendio.

Gravi disagi legati alla nube di fumo scaturita dall’Incendio.

La densa nube è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio.

Le fiamme, che sarebbero partire da un autodemolitore, avrebbero interessato anche un’area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle. Un tratto di viale Palmiro Togliatti, dove si trovano gli autodemolitori interessati dall’incendio, è stata chiusa alla circolazione.

Evacuate due palazzine ai civici 131 e 133 di via Fadda, nella periferia romana di Torrespaccata.

“È una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo”, dice il presidente del V municipio Mauro Caliste.

“Ormai è chiaro che Roma è aggredita dai piromani. Se si tratti di cani sciolti o di criminalità organizzata ce lo diranno gli inquirenti, quel che è certo è che i romani non si faranno intimidire da chi vuole fermare il cambiamento della città”, dichiara Claudio Mancini, deputato

del Partito Democratico. “Sono certo che la reazione delle forze politiche sarà unanime nel difendere la città”.

Foto Corriere della Sera