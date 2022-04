INCENDIO A TREGLIO, FIAMME SUL TETTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA: BIMBI IN SALVO, DOMANI STOP ATTIVITA’

TREGLIO – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi per un incendio divampato nella scuola dell’infanzia di Treglio (Chieti) che ha interessato il tetto del refettorio.

Fortunatamente i bambini sono stati messi subito al sicuro e non si sono registrati feriti neanche tra il personale scolastico e Ata.

Grazie all’immediato intervento dei Vigili del fuoco le fiamme sono state circoscritte e l’incendio è stato domato. Ancora da chiarire le origini del rogo.

“I nostri bambini coordinati dalle Maestre Visintin e Ciccocioppo sono stati messi subito al sicuro. Sul posto l’ Ufficio Tecnico comunale, gli operai comunali e il nostro autista scuolabus per aiutare le squadre dei Vigili del Fuoco ed Enel a mettere in sicurezza il nostro plesso scolastico”, ha spiegato il sindaco, Massimiliano Berghella, che rivolgendosi alle famiglie ha annunciato: “Al fine di organizzarvi per tempo, vi comunico che, sentiti l’ufficio tecnico comunale, la dirigente scolastica e l’Amministrazione Comunale, ho disposto ordinanza sindacale di chiusura della scuola dell’infanzia per la giornata di domani, venerdì 8 aprile. La scuola Primaria svolgerà regolarmente lezione”.

“Vi possiamo rassicurare che i bambini dell’ infanzia al rientro previsto per lunedì prossimo troveranno tutte le migliori condizioni di sicurezza e di agibilità dei locali per svolgere senza problemi sia la didattica che il servizio mensa”, conclude il primo cittadino.