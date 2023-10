INCENDIO AD ALANNO: ROGO DOMATO DOPO UN GIORNO

ALANNO – È stato spento, dopo quasi un giorno, l’incendio di sottobosco e sterpaglie che era divampato ieri alle 19.30 in località Costa delle Plaie di Alanno, nel Pescarese.

Per le operazioni di spegnimento, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara, con diverse squadre, sono intervenuti anche due Canadair.

Sul posto carabinieri, Protezione civile e volontari.

In mattinata si è sviluppato anche un altro incendio a Lettomanoppello (Pescara). Per domare le fiamme, anche in questo caso è stato necessario l’utilizzo di un Canadair, il terzo operativo oggi nel Pescarese.