INCENDIO ASM, BIONDI: “IMPORTANTE CONTRIBUTO GOVERNO REGIONALE”

L’AQUILA – “Ringrazio, a nome dell’intera Municipalità e a titolo personale, la Giunta e il Consiglio regionale abruzzesi per il via libera alla legge con cui viene concesso un contributo straordinario al Comune dell’Aquila, per l’anno 2023, di 1 milione di euro per sostenere i danni provocati dall’incendio divampato nel capannone dell’Asm, tra la notte del 23 e del 24 ottobre scorsi, garantendo la continuità del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine dell’approvazione, oggi in Consiglio regionale, del provvedimento straordinario votato all’unanimità.

“Ringrazio, inoltre, quanti si sono attivati con tempestività e risolutezza in sostegno dell’Azienda e della stessa amministrazione nell’affrontare l’ennesima emergenza. La mia riconoscenza va ai primi firmatari del progetto di legge regionale e a coloro che oggi hanno deciso di sposarne i contenuti, ha commentato ancora Biondi, già audito, insieme all’amministratore di Aquilana Società Multiservizi, Lanfranco Massimi, dalla I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali del Consiglio regionale, che aveva esaminato il progetto di legge “Intervento finanziario urgente in favore del Comune dell’Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti”, su proposta dei consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Roberto Santangelo. Il sindaco era accompagnato dall’assessore comunale all’Ambiente, Fabrizio Taranta.

“Un’azione importante da parte del governo regionale che attraverso un sostegno finanziario e tempestivo contribuisce alla ripartenza e a limitare i disagi alla popolazione. Si tratta di un fatto grave che rappresenta un duro colpo per la nostra collettività per il quale ci affidiamo alle indagini della Magistratura”.