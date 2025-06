INCENDIO CON UNA COLONNA DI FUMO NELLA PIANA FUCENSE: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

AVEZZANO – Un incendio, dalle cause ancora incerte, si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi tra i campi coltivati dell’area fucense in provincia dell’Aquila. Le fiamme sono state notate anche per il fatto che si è alzata una lunga colonna di fumo anche se il raggio di azione del fuoco non pare molto ampio. Avvisati i vigili del fuoco.

