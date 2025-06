INCENDIO DEVASTA LA PAF A LUCO DEI MARSI: UN FERITO LIEVE E DANNI PER UN MILIONE

LUCO DEI MARSI – A fuoco nella tarda mattinata di ieri lo stabilimento della Cooperativa PAF (Produttori Agricoli del Fucino), lungo Strada 43 a Luco dei Marsi (L’Aquila). Le fiamme, sono forse partite dalle celle frigorifere dell’impianto intorno alle 12.30. È bruciata la coibendazione in poliuretano, materiale infiammabile. Una lunga colonna di fumo ha sovastato la Marsica per ore.

Per questo è scattato anche l’allarme ambientale. Sono andati a fuoco i contenitori iper lo stoccaggio, il trasporto e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli. Le fiamme si sono poi allargate all’intero capannone. e. E’ rimasto ferito, ma solo lievemente, uno dei oci dell’azienda. I vigili del fiuoco hanno lavorato cinque ore prima di poter soffocare le fiamme. Danni per un milione di euro. La prefettura ha dato ieri il consiglio di tenere chiuse le finestre chiuse e la magistratuta ha avviato una indagine sulle cause del rogo. Al via le operazioni di bonifica.