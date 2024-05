INCENDIO IN ASCENSORE DI UN CONDOMINIO: LE FIAMME SOFFOCATE DAI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA

PESCARA – Alle ore 3,50 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara, con supporto dell’autoscala, è intervenuta in via Caduti per Servizio 49 per incendio della cabina ascensore a servizio di un edificio di civile abitazione.

Il personale ha provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile facendo defluire il fumo che aveva invaso completamente il vano scala. A scopo precauzionale i condomini sono stati allontanati dagli appartamenti fino alla conclusione delle operazioni di soccorso. Ancora da definire le cause dell’incendio. Sul posto intervenuto personale della Polizia di Stato e del servizio sanitario