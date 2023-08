INCENDIO IN AZIENDA DI NOTARESCO: AL LAVORO VIGILI DEL FUOCO

NOTARESCO – I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzo hanno lavorato per diverse ore per domare un incendio che si è sviluppato in un’azienda della zona industriale di Pianura Vomano, a Notaresco (Teramo).

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un capannone ed hanno interessato tre scafi di natanti in vetroresina in lavorazione ed alcuni stampi.

L’incendio ha prodotto una notevole quantità di calore che ha danneggiato l’impianto elettrico e parte dei lucernari posti sulla copertura dello stabile e denso fumo si è diffuso nei due capannoni adiacenti.

Sul posto si è recato il funzionario di servizio per coordinare le operazioni di intervento. Inoltre, per agevolare l’azione di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo sono stati inviati sul posto il furgone per il trasporto di autorespiratori ad aria compressa, due autobotti e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estinguere le fiamme, impiegando potenti getti di acqua e di schiuma. Sono intervenuti anche il sindaco di Notaresco e la Polizia di Stato del Commissariato di Atri per gli adempimenti di competenza.