PESCARA – Un incendio si è sviluppato questa mattina in pieno centro a Pescara poco dopo le 8 fra via Roma e Piazza del Sacro Cuore.

Le fiamme sono arrivate a ridosso delle vetrate di Banca Intesa all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele.

Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco arrivati con mezzi e uomini per domare il rogo, considerando la presenza di numerosi edifici. Molta gente è scesa in strada. La zona è stata transennata per permettere l’opera dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia con gli agenti della Squadra Volante e della Digos per effettuare i controlli in zona e avviare le indagini.

Arta Abruzzo comunica che dalla centralina per la qualità dell’aria più vicina, ubicata in via Firenze, è stata subito accertata l’assenza di sostanze inquinanti.

Contestualmente, l’aria ambiente è stata prelevata sul luogo dell’incendio mediante l’utilizzo di sacche “tedlar”, sulla quale sono in corso gli esami di laboratorio. Nella giornata di domani saranno disponibili i valori delle analisi volti a rilevare, in particolare, l’eventuale presenza di composti organici volatili (principalmente benzene, toluene e xilene).

Non destano alcuna preoccupazione, inoltre, le acque di spegnimento che sono confluite nel “pozzetto” di via Roma e saranno incanalate direttamente in depuratore.

“L’Agenzia – ha dichiarato il Direttore generale, Maurizio Dionisio – ha immediatamente attivato le proprie strutture per rilevare l’eventuale presenza di sostanze tossiche nell’aria. Arta Abruzzo – ha continuato Dionisio – in queste ore proseguirà il lavoro di analisi e di indagine tramite i propri laboratori e le centraline ubicate nelle zone limitrofe al luogo interessato dall’incendio. I tecnici dell’Agenzia – ha concluso il direttore generale – continueranno ad espletare, senza sosta, tutte le procedure di controllo, verificando le possibili ricadute in termini ambientali e di salute pubblica causate dall’incendio”.