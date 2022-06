INCENDIO ISOLA GRAN SASSO: 81ENNE MORTA INTOSSICATA DOPO AVER SALVATO MARITO E FIGLIA

TERAMO – E’ morta in modo eroico, Maria Pia Merletti di 81 anni, per salvare ieri dalle fiamme divampate nella sua casa di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, la figlia e il marito.

A riferirlo il quotidiano Il Messaggero.

Sulla vicenda la procura di Teramo ha aperto un fascicolo. Le fiamme, stando a quanto si apprende dalle forze dell’ordine che hanno fatto i primi rilievi, hanno avuto origine dal tinello, molto probabilmente a causa di un corto circuito.

L’anziana allertata dalle urla dei parenti che vivono in una casa vicino, si è svegliata e ha fatto uscire il marito 85enne invalido, dalla porta finestra della camera. Poi è andata a svegliare la figlia di 47 anni e anche lei si è messa in salvo. Ma intanto l’anziana donna aveva respirato le esalazioni tossiche dell’incendio ed è svenuta lungo il corridoio, e inutili sono stati i pur tempestivi soccorsi e le manovre di rianimazione.

I funerali si terranno domani alle 16 nel nuovo santuario di San Gabriele.