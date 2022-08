INCENDIO L’AQUILA: FIAMME SOTTO CONTROLLO, IN CORSO BONIFICA

L’AQUILA – L’intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme al personale della Protezione civile e delle forze dell’ordine, per i rilievi del caso, ha permesso di contenere l’incendio divampato nella periferia est del capoluogo, nella zona tra Colle Sapone e la frazione di San Giacomo. Necessario anche l’utilizzo dell’elicottero dei vigili. Sul posto anche i vigili urbani che hanno disposto il blocco temporaneo al traffico della via interessata all’incendio (via Colle Sapone) dall’incrocio con via Ignazio Silone. In corso la bonifica dell’area interessata.