INCENDIO LETTOMANOPPELLO, BOSCO IN FIAMME DA DUE GIORNI: ARRIVA L’ESERCITO

LETTOMANOPPELLO – L’Esercito di nuovo in azione in provincia di Pescara per l’incendio che a Lettomanoppello sta minacciando una vasta area del parco che rischia di perdere ettari di area boschiva per l’incendio che è divampato nella giornata di domenica.

Da 48 ore è di nuovo emergenza incendi nell’alta Val Pescara: dopo l’incendio scoppiato domenica scorsa e una breve tregua nella tarda mattinata di ieri, il fuoco è tornato a investire una vasta zona che si trova tra Lettomanoppello e Serramonacesca.

Sono in azione, fin dalle prime ore dell’alba, oltre ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai carabinieri forestali, anche vari mezzi e uomini del reparto specializzato dell’esercito italiano, di stanza a L’Aquila.

Nello specifico il IV reggimento alpini, con il battaglione Vicenza, è intervenuto con 2 complessi traino, dei mezzi movimento terra, squadre AIB (antincendio boschivo), tutti assetti altamente specializzati che hanno lo scopo di contenere e domare le fiamme.