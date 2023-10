INCENDIO LETTOMANOPPELLO: INDIVIDUATO IL RESPONSABILE

LETTOMANOPPELLO – Individuato dal Nucleo Carabinieri “Parco” di Lettomanoppello (Pescara) il responsabile dell’incendio boschivo avvenuto ieri, dalle 10.15, a Lettomanoppello, in località Tratturo.

Il rogo è sfuggito al controllo di un residente, intento a ripulire con il fuoco il proprio orto, nonostante il vento caldo. L’uomo, identificato, sarà denunciato alla competente Autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo.

L’ncendio ha interessato una superficie di circa 10 ettari di incolti punteggiata da alberi e arbusti e ha messo a rischio una vicina pineta.

I militari sono intervenuti nell’immediatezza, avendo avvistato il fumo durante una attività di ricognizione del territorio.

Dopo essersi assicurati che le fiamme, alimentate dal forte vento in atto, non potessero raggiungere i vicini boschi grazie all’opera di spegnimento messa in atto dai Vigili del Fuoco, si sono dedicati all’ attività investigativa e hanno rintracciato l’uomo.