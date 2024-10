CHIETI – I Vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme che hanno continuato a bruciare per tutta la notte, divampate intorno alle ore 21 di ieri nello stabilimento della Magma spa in via Papa Leone XIII a Chieti Scalo, azienda che si occupa di recupero di materiale plastico e cellulosa. La combustione ha prodotto una densa e alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Persiste un focolaio nella parte posteriore dell’azienda su cui si stanno concentrando ora le forze. L’edificio è distrutto. Quando l’incendio è scoppiato, nei capannoni erano presenti due addetti che hanno tentato, ma senza successo, di spegnerlo con estintori. A quel punto hanno dato l’allarme. Ad alimentare le fiamme anche numerosi bancali di legna accatastati nel capannone, struttura che occupa migliaia di metri quadrati. All’origine del rogo, che ha provocato danni ingenti, ma ancora non quantificabili, potrebbe esservi un corto circuito.

La palla passa all’Arta, già sul posto e che sta già effettuando i primi rilievi sull’aria, monitorando anche i dati che arrivano dalle centraline di controllo installate da mesi a Chieti Scalo.

Sul posto sta operando la Squadra Volante della Polizia, e sono partite le indagini per capire le cause del devastante incendio, che entreranno nel vivo non appena sarà possibile avere accesso nello stabilimento.

E’ intervenuto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, unitamente all’assessore alla sanità Fabio Stella. Oggi nel capoluogo teatino su disposizione del sindaco resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, il rettore dell’università “D’Annunzio” Liborio Stuppia ha disposto la chiusura per gli studenti mentre i dipendenti dell’ateneo lavoreranno in smart working.

L’ordinanza sindacale prevede la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi di infanzia anche privati e i centri aggregativi e la chiusura completa delle scuole anche per il personale ATA e amministrativo; il divieto di raccolta e di consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggio per animali; il divieto di pascolo e razzolamelo degli animali da cortile e d’affezione; il divieto di utilizzo dei condizionatori d’aria e sostituzione dei filtri in caso di utilizzo degli stessi nella giornata odierna.

Si invita la cittadinanza: a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi; a evitare spostamenti e frequentazioni dell’area interessata dall’incendio, se non per ragioni strettamente necessarie ed urgenti; alla sospensione, compatibilmente con il sistema di produzione, delle attività lavorative nel raggio di due (2) chilometri dal luogo

dell’incendio; ad evitare il soggiorno all’aria aperta nell’area interessata dall’incendio, se non muniti di mascherine facciali filtranti. A titolo precauzionale si raccomanda l’uso delle mascherine nelle aree limitrofe.