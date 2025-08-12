INCENDIO MINACCIA CASE A CASTIGLIONE A CASAURIA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

CASTIGLIONE A CASAURIA – Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nelle campagne di Castiglione a Casauria, nel Pescarese, in contrada Cervarano.

Le fiamme, secondo le prime informazioni, stanno minacciando alcune abitazioni presenti in zona ed avrebbero danneggiato un capanno.

Sul posto, oltre alle squadre di terra, è in azione l’elicottero dei vigili, che sta effettuando dei lanci. Presente anche il sindaco di Castiglione, Biagio Petrilli, che sta monitorando costantemente la situazione.

Le abitazioni in questione, spiega il primo cittadino, sono seconde case e non ci sono persone coinvolte.