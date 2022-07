INCENDIO NELLA NOTTE A SCERNI: SI INDAGA PER DOLO, CASE IN SICUREZZA

SCERNI – Un vasto incendio che ha distrutto circa due ettari di vegetazione è divampato la scorsa notte alle 3.30 a Scerni (Chieti) sotto via Rossini e grazie al tempestivo intervento di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono state messe in sicurezza alcune abitazioni.

Il fuoco è stato spento intorno alle 6.

Dalle primi indagini non si esclude l’origine dolosa delle fiamme e i Carabinieri, giunti da subito sul posto, stanno indagando.

La settimana scorsa il Comune ha provveduto a far ripulire la zona sotto piazza De Riseis creando anche delle linee taglia fuoco.

“Molto altro ancora deve essere fatto al fine di mettere in sicurezza il nostro territorio e le abitazioni – ha spiegato il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci – Non ci stancheremo mai di ripeterlo: la prevenzione è un atto di responsabilità ed un dovere civico che deve riguardare tutti i cittadini. Ecco perché, alla luce delle ultime ordinanze di decoro e pulizia del verde privato, chiederò alla Polizia Municipale di continuare a vigilare e verificare che esse vengano rispettate. I cittadini che non rispetteranno le ordinanze saranno sanzionati”.