INCENDIO NELLA RISERVA DI PUNTA ADERCI: VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE AL LAVORO

VASTO – Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi all’interno della Riserva Naturale di Punta Aderci, a Vasto, una delle aree protette più suggestive e di pregio della costa abruzzese.

L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia prospiciente l’area, che hanno notato uno sviluppo anomalo di fumo in una zona di vegetazione a ridosso della costa.

Non sono ancora note le cause del rogo, che si è rapidamente esteso complice il vento e le alte temperature che interessano il territorio regionale.

Sul posto stanno operando in sinergia squadre della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e del personale della Guardia Costiera, per contenere l’incendio e proteggere le zone limitrofe di maggior pregio ambientale.

La Sala Operativa ha attivato anche l’elicottero regionale “Lince Rossa”, in dotazione alla Protezione Civile ed ha richiesto l’intervento di un Canadair, che si sta dirigendo in zona per rafforzare le operazioni aeree di spegnimento.

La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, in contatto diretto con il Comune di Vasto e con le autorità locali.

La Protezione Civile raccomanda di evitare l’accesso all’area della riserva e di segnalare eventuali nuovi focolai chiamando il NUE 112 o la Sala Operativa al num. 800 861 016.