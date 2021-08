INCENDIO PESCARA: FIORILLI, “COPPIA ACCENDE PICCOLO ROGO PER SCATTARSI UN SELFIE…”

PESCARA – Il consigliere comunale di Pescara Berardino Fiorilli ha riferito un episodio incredibile che si sarebbe verificato ieri mattina nei pressi della pineta di Pescara, ancora avvolta dal fumo.

Queste le parole dell’ex vicesindaco: “Una coppia di individui, che aveva impellenza di farsi un selfie sul luogo del disastro, non trovando focolai accesi (per fortuna) aveva ben pensato di accenderne uno “piccolino” per poter rendere la propria foto più interessante. Alle rimostranze del passante si sarebbe giustificata dicendo che era solo un piccolo focolaio e che lo avrebbe comunque spento dopo lo scatto migliore… Naturalmente abbiamo immediatamente allertato la polizia municipale, mentre siamo rimasti tutti attoniti e senza parole”.

Lo stesso Fiorilli si chiede: “Ma siamo davvero così imbarbariti dall’esigenza di protagonismo mediatico da non vivere davvero quello che ci circonda? Siamo così immersi nell’irreale del mondo social che non esiste, da dimenticare di vivere concretamente il presente? Forse non dovrei nemmeno stupirmi troppo, considerando che episodi simili e forse anche più gravi accadono in occasioni di tragedie umane ove chi potrebbe salvare vite è invece preso dal (vano) tentativo di “immortalare la morte”. Ma voglio stupirmi ancora, scandalizzarmi e indignarmi. E pensandoci bene, dalla rabbia istintiva che ho provato ieri per quei soggetti, oggi provo solo profonda pena per la loro miseria umana”.