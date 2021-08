INCENDIO PINETA VALLEVO’: PROSEGUE RACCOLTA FONDI NUOVO SENSO CIVICO

PESCARA – Dopo il vasto incendio che ha distrutto la pinetina di Vallevò, nel cuore del comune di Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, l’associazione Nuovo Senso Civico, che con la sua attività si è spesso presa cura della storica pineta con interventi di manutenzione mirati, ha deciso di promuovere una raccolta fondi su GoFundMe.

“È bastato un attimo per cancellare tutto, scrivono i promotori sulla piattaforma, e oggi dobbiamo fare qualcosa insieme, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte e tutti per veder rinascere il nostro sogno – spiegano sulla loro campagna – Fare in modo che questa storia sia solo una cicatrice, un ricordo amaro”.

L’iniziativa è stata accolta con favore da molti cittadini che hanno voluto esprimere la loro partecipazione anche con un piccolo gesto. La raccolta fondi è stata condivisa oltre 1.800 volte sui social media e sono stati donati, al momento, più di 9.000 euro.

Con il ricavato della raccolta sarà possibile piantare nuovi alberi all’interno della pineta “per riprenderci quello che ci è stato tolto”, scrive l’associazione.

La campagna è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/pinetina-vallevo

* * *