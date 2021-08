PIZZOFERRATO – Gli assetti specializzati del battaglione Vicenza del 9 alpini stanno intervenendo, a supporto della protezione civile e dei vigili del fuoco alle operazioni di spegnimento dell incendio che interessa la zona di Pizzoferrato e Cepagatti.

Gli interventi con squadre a terra per la bonifica di zone già bruciate, autobotti per il rifornimento idrico si mezzi della protezione civile e moduli antincendio per la protezione delle zone a ridossso degli abitati