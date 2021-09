INCENDIO RIFUGIO FONTE VETICA, BIONDI: “COLPO DURISSIMO, SOLIDARIETA’ A GESTORI”

L’AQUILA – “L’incendio del rifugio Fonte Vetica è un colpo durissimo. Per gli imprenditori che lo gestivano, in primis, ai quali esprimo la massima solidarietà ma anche per il tessuto economico dell’intero territorio. L’auspicio è che l’area possa tornare ad ospitare presto un punto di riferimento importante per turisti ed escursionisti”. Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.