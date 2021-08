INCENDIO RISERVA PESCARA: OGGI SOPRALLUOGO CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Si continua a lavorare e indagare a Pescara sul violento incendio che lo scorso 1 agosto ha distrutto alcuni ettari di Riserva Dannunziana a Pescara. Assieme ai componenti delle varie forze dell’ordine c’era anche il sindaco Carlo Masci che nei giorni scorsi aveva annunciato l’istituzione di una task force.

“Questa mattina – ha detto – sono stato in pineta con il comandante dei vigili del fuoco per controllare nuovamente tutti gli idranti e verificare la pressione dell’acqua al loro interno. Tutto perfettamente funzionante, come al momento dell’incendio. Poi mi sono recato su via Pantini dove, con l’ausilio dei Carabinieri forestali e della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali, stiamo cercando in tutti i modi di salvare il pino monumentale. Prima di ferragosto abbiamo ricevuto la relazione per la messa in sicurezza dell’albero, tra qualche giorno provvederemo ad ancorarlo al terreno con delle cime, sperando che il tempo e le cure lo salvino. Dopo la messa in sicurezza del pino riapriremo la strada, oggi non è possibile farlo perché il suo attraversamento è ancora pericoloso”.