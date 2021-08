INCENDIO ROCCA DI MEZZO, ROGO DIVAMPATO DA FURGONE RIBALTATO: SALVO IL CONDUCENTE

ROCCA DI MEZZO – E’ stato causato da un un furgone uscito fuori strada per evitare un capriolo, l’incendio divampato ieri a Rocca di Mezzo sulla strada provinciale 11 “Sirentina” a pochi metri dal bivio per Secinaro che ha mandato in fumo 14 ettari di macchia mediterranea.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, alla guida del furgone, un Fiat Ducato bianco, c’era un 41enne di Rocca di Mezzo, titolare di un negozio di frutta e verdura.

Il mezzo si è ribaltato finendo contro la scarpata, ma fortunatamente il 41enne non è rimasto ferito ed è riuscito a scendere dal mezzo.

Il Ducato ha improvvisamente preso fuoco mentre l’uomo risaliva la scarpata per chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dell’Aquila e i volontari della Protezione civile, oltre ai carabinieri forestali di Rocca di Mezzo per la gestione della viabilità sulla Sirentina.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle temperature torride, sono divampate proprio a ridosso della carreggiata, causando disagi alla circolazione stradale che è stata interrotta.