INCENDIO SARDEGNA: AL VIA RACCOLTA FONDI DEGLI ALLEVATORI AQUILANI

L’AQUILA – “Gli allevatori aquilani sono rimasti profondamente scioccati dalle drammatiche immagini degli incendi che si sono sviluppati in tutta l’area del Montiferru e della Planargia in Sardegna nella provincia di Oristano La tristezza nasce dalla perdita del patrimonio zootecnico e agricolo: migliaia di capi ovicaprino, bovino, equino e api e oltre a migliaia di ettari di pascoli, bosco, vigneti e oliveti distrutti in poche ore”.

Tiziano Iulianella dirigente e Valeria Gallese rappresentante nella Federazione nazionale di prodotto ovicaprina di Confagricoltura L’Aquila hanno lanciato una raccolta di fondi attraverso la ONLUS “Senior l’età della Saggezza”

“Siamo ancora scossi per quanto abbiamo visto sui mezzi di comunicazione. Viviamo quotidianamente con i nostri animali e siamo a contatto con la natura e la servaggina, comprendiamo bene il dramma dei nostri colleghi sardi che hanno perso i loro greggi e le loro mandrie ed il modo come si è manifestata la tragedia ci amareggia ancora di più se si dovesse scoprire la dolosità degli eventi”. Afferma Tiziano Iulianella “In un primo momento avevamo pensato ad una “Sa paradura”, la riparazione, l’antica usanza dei pastori sardi che donavano delle pecore ai colleghi pastori sfortunati che le avevano perse. Poi abbiamo optato per una raccolta fondi anche per le molteplici limitazioni esistenti sui trasporti e per arrivare ad aiutare dove e come meglio occorre” Conclude Valeria Gallese.

Confagricoltura L’Aquila d’intesa con la ONLUS “Senior L’Età della Saggezza” promossa dal Sindacato Nazionale Pensionati della Confagricoltura ha lanciato una raccolta di fondi per acquistare foraggi, mangimi, capi di bestiame, arnie da donare agli allevatori della sardegna così duramente colpiti.

Per le donazioni

Onlus Senior L’Età della Saggezza

Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 Roma

Causale: Aiuto agli allevatori e agricoltori Sardi ConfagriAQ

IBAN

IT37I 01030 03283 0000 6144 1808