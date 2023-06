INCENDIO TIR SULLA STATALE 17, TRAFFICO IN TILT A SULMONA

SULMONA – Il probabile surriscaldamento dei freni ha provocato nel primo pomeriggio, a Sulmona (L’Aquila), l’incendio di un autoarticolato che trasportava bevande. È stato lo stesso autista a dare l’allarme.

È successo lungo la statale 17 nei pressi del bivio dei Cappuccini.

Sul luogo della segnalazione sono arrivati i Vigili del fuoco che sono riusciti a evitare la propagazione del rogo a tutto il mezzo.

Traffico in tilt tra via Pola, via Cappuccini con inevitabili disagi per la viabilità. Sul posto si è reso necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per circa sei ore.

