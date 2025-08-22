INCENDIO TRA SCHIAVI DI ABRUZZO E CASTIGLIONE: REALIZZATA LINEA TAGLIAFUOCO IDRAULICA

SCHIAVI DI ABRUZZO – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi in un’area caratterizzata da sterpaglie e arbusti a cavallo tra i territori comunali di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino (Chieti).

Fin da questa mattina sono in azione i due elicotteri regionali Lince Rossa e Lupo Grigio, ai quali da alcune ore si sono aggiunti un elicottero S-64 e due Canadair della flotta aerea dello Stato.

A terra, le squadre della Protezione Civile hanno messo in sicurezza un fronte particolarmente critico che minacciava l’abitato di Castiglione Messer Marino, realizzando una linea idraulica forestale che ha consentito di contenere l’avanzata delle fiamme.

La linea tagliafuoco idraulica consiste in una barriera creata con l’acqua per fermare l’avanzata delle fiamme. Le squadre di PC a terra hanno steso tubazioni per portare l’acqua sul posto e bagnare intensamente il terreno e la vegetazione lungo un fronte preciso, creando un’area non infiammabile.

In questo modo il fuoco trova davanti a sé una “fascia umida” che ne rallenta o ne blocca la corsa.