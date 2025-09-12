“INCENERITORE” SULMONA: ROSSI (FDI), “CHIARIMENTI SU IMPATTO E SICUREZZA IN COMMISSIONE AMBIENTE”

SULMONA – La convocazione della commissione Ambiente del consiglio regionale per un approfondito confronto istituzionale sul progetto dell’impianto di pirolisi proposto dalla società Get Energy Prime Italia nella zona industriale di Sulmona (L’Aquila): è quanto chiede in una nota il consigliere regionale di FdI Maria Assunta Rossi.

“Sono necessari chiarimenti sul progetto Get Energy Prime Italia, un tema che richiede attenzione, trasparenza e confronto con i cittadini – spiega Rossi -. Non si tratta di ostacolare a priori iniziative industriali ma di garantire un percorso trasparente, partecipato e rispettoso del territorio, prima di ogni eventuale autorizzazione”.

In particolare, Rossi sottolinea la necessità di “rendere pubblica la documentazione tecnica relativa al progetto, prevedere una valutazione sanitaria preventiva, considerando la presenza nel comprensorio di altri impianti rilevanti, come Cogesa e Snam e di avviare un confronto aperto e plurale, che coinvolga cittadini, comitati, enti locali e tutti i portatori di interesse.

“La Regione vuole accompagnare lo sviluppo in modo responsabile, garantendo trasparenza, ascolto e tutela dei territori. I cittadini chiedono partecipazione e chiarezza: dobbiamo rispondere con serietà, senza pregiudizi ideologici, ma con attenzione ai dati e alla salute pubblica. Il mio impegno è di favorire un confronto costruttivo e promuovere decisioni fondate su competenza, equilibrio e responsabilità istituzionale”.