“INCENERITORE” SULMONA: STOP DA VIGILI DEL FUOCO, CHIESTE INTEGRAZIONI SU SICUREZZA E STOCCAGGI

SULMONA – Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha comunicato la presenza di motivi ostativi al rilascio del parere favorevole in materia di sicurezza e antincendio per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia da rifiuti, da molti definito “inceneritore”.

I tecnici delle Fiamme gialle avevano chiesto ad agosto alla società Get Energy una serie di integrazioni progettuali sull’impianto antincendio, il sistema di stoccaggio dei combustibili e altri aspetti. Con una nuova nota del 23 settembre, i vigili del fuoco hanno preso atto che le carte integrative non erano state depositate.

“Non si tratta di uno stop. Sono stati chiesti dei chiarimenti e integrazioni che abbiamo fornito”, chiariscono dalla Get Energy.

Per il Forum H2O, che ha diffuso le lettere dei vigili del fuoco “si tratta di un impianto assolutamente insostenibile per la Valle Peligna». Il futuro del progetto, quindi, resta appeso alle prossime mosse della società, chiamata a rispondere alle richieste dei vigili del fuoco.