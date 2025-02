INCENTIVI REGIONALI PER NUOVI CAMIONISTI: SE NE DISCUTE A PESCARA CON CNA E SANTANGELO

PESCARA – Gli incentivi stanziati dalla Regione Abruzzo per favorire l’accesso delle nuove generazioni alle patenti professionali dell’autotrasporto, saranno tra i temi al centro dell’assemblea regionale di CNA-Fita, la sigla che associa le imprese del settore, in programma domani mattina a Pescara.

All’incontro, che si terrà dalle 10 nella sede regionale della confederazione artigiana, in via Cetteo Ciglia 8, prenderà parte l’assessore regionale alla Formazione, Roberto Santangelo, autore del provvedimento che punta a rilanciare, attraverso la concessione di voucher formativi (nei prossimi giorni sarà già possibile fare domanda per accedere ai benefici) un settore in cui proprio la carenza di autisti è avvertita dalle imprese con particolare preoccupazione.

Con Santangelo, saranno presenti all’incontro il presidente e il responsabile nazionali di CNA Fita, Patrizio Ricci e Mauro Concezzi; il direttore di CNA Abruzzo, Silvio Calice; il coordinatore regionale di CNA Fita, Antonio Labbate. Nel corso dell’assemblea saranno discussi anche i temi legati al rinnovo del contratto collettivo nazionale della categoria; le novità contenute nel codice della strada e nella legge di bilancio; i provvedimenti denominati “Marebonus” e “Ferrobonus”, ovvero gli incentivi destinati a favorire l’integrazione del trasporto su gomma con quello marino e ferroviario.