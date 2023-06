INCHIESTA APPALTI PESCARA: SOSPIRI, “CON STUPORE APPRENDO CHE AVREI QUALCOSA DA SPIEGARE….”

PESCARA – “Apprendo con stupore di avere qualcosa da spiegare in riferimento alle indagini che riguarderebbero alcuni dipendenti del Comune di Pescara, seppur, stando alla ricostruzione giornalistica, per un contesto diverso rispetto a quella che sarebbe la cosiddetta ‘inchiesta madre’”.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, rispetto a quanto appreso attraverso gli organi di Informazione sull’inchiesta relativa ad alcuni dipendenti del Comune di Pescara, con attenzionati alcuni cantieri legati al Giro D’Italia 2022. L’indagato Fabrizio Trisi dirigente del Settore lavori pubblici del Comune si è dimesso ieri, ricevendo il plauso del sindaco di Pescara, Carlo Masci

“Come già avvenuto in passato offro doverosamente la mia piena disponibilità ben consapevole che, se si trattasse, come viene accennato, del rispetto delle regole di campagna elettorale, sono certo sin d’ora di averle osservate scrupolosamente, tanto da aver anche restituito una quota dei finanziamenti eccedenti il massimale consentito”, spiega ancora Sospiri.

“Di più, allo stato attuale – ha aggiunto il Presidente Sospiri -, non mi sento né sono in grado di aggiungere non avendo nemmeno contezza dell’eventuale addebito. D’altronde mi appare corretto che il diritto di cronaca venga prima del diritto di chiarire, ovvero del diritto di giustizia….”.

Sulla questione è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 stelle.

“Aprendo il giornale leggiamo notizie sulle indagini che riguardano il Comune di Pescara. Un senso di amarezza profonda nel vedere che ci sono nebulosità sulla gestione della cosa pubblica nella nostra città che hanno richiesto l’intervento della Polizia Giudiziaria e alla Procura della Repubblica. A questi ultimi va il mio sentito ringraziamento che, come cittadino e come rappresentante delle istituzioni, voglio fare pubblicamente, poiché sono realtà che rappresentano importanti avamposti di legalità e tutela della collettività. Spiace dover constatare che sembrerebbero coinvolti nelle indagini anche esponenti della politica locale che gettano un’ombra sulle Istituzioni che, al contrario a mio avviso, dovrebbero sempre dare il buon esempio più di qualunque altro cittadino. Confido nella magistratura affinché presto si faccia la dovuta chiarezza”

