PESCARA – “Prendo atto con molta serenità della decisione del giudice che oggi ha firmato il rinvio a giudizio anche a mio carico nell’ambito dell’indagine sul ‘caso’ Marinelli. A questo punto ci prepariamo, con i miei legali, ad affrontare un processo che, sono certo, ci darà quella ragione che attendiamo da cinque anni”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando il rinvio a giudizio. “Nel corso del procedimento giudiziario – ha detto il presidente Sospiri – avremo modo di analizzare, in modo capillare, ogni carta, ogni documento, oggetto di indagine e chiariremo ogni dubbio o perplessità, fugando tutte le eventuali ombre, all’insegna della trasparenza e della chiarezza del mio operato”.

Nella vicenda, riguardante presunte corruzioni in appalti della sanita, sono coinvolte 30 persone per le quali si attendono oggi le decisioni del gup.

Un vicenda complessa che vede ben 30, tra persone fisiche e giuridiche, tra questi in 17 hanno fatto richiesta di patteggiamento, mentre in 13 dovranno affrontare il processo che inizierà il prossimo 20 febbraio. Lorenzo Sospiri è accusato in merito a 4 episodi di turbativa d’asta.