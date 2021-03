CELANO – L’ex senatore e vicesindaco di Celano, Filippo Piccone, esce dal carcere di Vasto, dove era rinchiuso dal 22 febbraio. Lo ha disposto il Tribunale del Riesame di L’Aquila. Revocati anche gli arresti domiciliari per il sindaco Settimio Santilli. Entrambi sono i principali protagonisti della clamorosa inchiesta “Acqua fresca” della Procura di Avezzano su presunti appalti truccati e un “capillare sistema clientelare” che ha decapitato il comune marsicano.

Il collegio del Riesame è stato presieduto dal giudice Alessandra Ilari.

Mercoledì Piccone ha formalizzato le dimissioni da consigliere comunale, da assessore e vicesindaco, al commissario prefettizio di Celano, Giuseppe Canale.

Il suo avvocato, Antonio Milo, aveva presentato una perizia dell’anatomopatologo Giulio Sacchetti, dell’Università Tor Vergata di Roma, che attesta l’incompatibilità dell’indagato con il regime carcerario, a causa delle sue condizioni di salute.

Le dimissioni di Piccone si aggiungono a quelle dell’assessore Barbara Marianetti, anche lei indagata, e con obbligo di firma in caserma.

Aveva chiesto la revoca dei domiciliari anche Santilli, che però non ha intenzione di dimettersi dalla carica di sindaco.

Sono state mitigate le misure anche per gli altri arrestati, che si trovavano tutti ai domiciliari, in particolare per i dirigenti comunali Luigi Aratari e Daniela Di Censo, per l’ex segretario comunale Giampiero Attili, e per gli imprenditori Livio Paris e Goffredo Mascitti. Per il dirigente Valter Specchio la decisione dovrebbe essere presa nei prossimi giorni.

Piccone, 59 anni, ex senatore e deputato di Forza, nel febbraio del 2020, ex sindaco e poi vicesindaco di Celano, è il protagonista eccellente suo malgrado dell’inchiesta della Procura di Avezzano su presunti appalti truccati e pilotati, oltre 30, e su un capillare sistema clientelare, che ha portato agli arresti il anche il sindaco Santilli, di Fratelli d’Italia, al suo secondo mandato, e ad altre 23 misure cautelari e 31 denunce.

A carico di Piccone anche presunti favori sessuali chiesti a una dipendente di una cooperativa il Risveglio che svolge servizi per il Comune “in cambio di un aumento delle ore lavorative” e la promessa una assunzione presso l’amministrazione a tempo indeterminato. Nell’ordinanza il giudice evidenzia come è proprio la presunta concussione sessuale “il reato più odioso”.

L’indagine, diretta dai pubblici ministeri Roberto Savelli e Lara Seccacini e coordinata dal Procuratore di Avezzano Andrea Padalino Morichini, prende le mosse da apprezzamenti informativi sviluppati a partire dal gennaio 2018 dai militari del Nucleo Investigativo di L’Aquila, che attribuivano agli esponenti dell’amministrazione comunale di Celano diverse condotte antigiuridiche, finalizzate all’indebita percezione ed erogazione di fondi comunali a liberi professionisti e imprenditori operanti nella Marsica.

Le attività investigative, sviluppatesi con l’apporto di complesse attività tecniche, hanno permesso di acclarare, secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano Maria Proia, “l’esistenza di un sistema clientelare, fondato su amicizie, conoscenze ed interessenze con alcuni imprenditori o cittadini, in totale dispregio dei criteri di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, piegando, di fatto, l’interesse pubblico a quello di pochi”.

In tutto sono state denunciate 56 persone alla competente Autorità Giudiziaria.

[mqf-dynamic-pdf]