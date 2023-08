INCHIESTA COGESA: CORTE DEI CONTI CONVOCA SINDACI

SULMONA – Comuni chiamati a deporre davanti alla magistratura contabile per l’inchiesta aperta sulla gestione del Cogesa.

Il prossimo 20 settembre i comuni di Sulmona, Pratola Peligna e Raiano, principali azionisti della società che si occupa del servizio rifiuti, sono stati convocati per un’adunanza pubblica al fine di affrontare le singole criticità.

Era lo scorso 19 marzo quando la Corte dei Conti aveva chiesto ai comuni soci e alla partecipata di fornire l’intera filiera della documentazione riguardante la gestione della società degli ultimi cinque anni, dal 2018 al 2022.

Un’ulteriore integrazione si è resa necessaria nelle scorse settimane quando le Fiamme Gialle dell’Aquila erano tornate a far visita agi uffici del Cogesa per parlare con il presidente del Cda, Nicola Guerra.

Nello specifico i giudici contabili dovranno approfondire e fare luce sulle consulenze che il Cogesa avrebbe conferito per migliaia di euro al di fuori dell’ambito societario, gli incarichi ad personam, in alcuni casi anche a se stessi, l’acquisto di 145 telefoni cellulari per 130 dipendenti. E ancora i 44 contenziosi aperti con il personale, le tariffe con i rifiuti aquilani e la gestione discutibile della discarica.